Moss-ordfører inne på Stortinget

– Det går ikke an å gjøre annet enn å juble. Den første prognosen viser et soleklart borgerlig flertall. Det er artigere å komme inn på Stortinget og drive posisjonspolitikk, sier Tage Pettersen til Kommunal Rapport.

Moss-ordfører Tage Pettersen (H) befinner seg på Verket scene i Moss hvor NRK og A-media arrangerer felles valgvake for hele fylket.

– Min plass er helt sikker nå. Dette blir veldig spennende, sier Pettersen.

Ifølge Kommunal Rapports valgoversikt er 37 lokalpolitikere inne på Stortinget klokka 21.35 mandag kveld. Av disse er sju ordførere.

Spennende og vemodig

Han ser fram til å drive med mer partipolitikk:

– Når man er ordfører er man forholdsvis langt unna partipolitikken.

– Det blir en blanding av spennende utfordringer og litt vemod. Idag kjørte jeg sammen rundt med valgmannen og så på valglokaler og var smertelig klar over at det var siste gang jeg gjorde det. Det er mange ordførere-oppgaver som man gjør for siste gang. Det er selvfølgelig vemodig. Det handler om nærhet til mennesker og det som skjer i lokalmiljøet. Det er det som er gøyest med å være ordfører.

– Har du noen fanesaker du ønsker å arbeide med på Stortinget?

– Jeg har forsøkt å være 100 prosent ordfører og har ikke tenkt så mye på det ennå. Men det er klart både næringspolitikk og kunnskapspolitikk vil bli viktig. Det er på ønskelisten over komiteer jeg ønsker å sitte i.

Kunnskap

Han forteller at han brenner for kunnskapspolitikk:

– Det er grunnen til at jeg er for Høyre. Her er en forholdsvis stor andel av befolkningen uten så mye utdannelse. Det er viktig å bidra til at vi får på plass en politikk på det området som appellerer til Østfold-ungdommen.

– Det har vært en rar og annerledes valgkamp, mener Pettersen.

– Hadde du troen hele veien?

– Som politiker kan man aldri si noe annet enn at man har troen. Men det er klart at innerst inne har jeg hele tiden vært spent.

– Men nå kan du puste lettet ut?

– Jeg puster ikke lettet ut før det er helt ferdig. Men ja da, det var en klump som forsvant ut av magen.

Han starter i den nye jobben 1. oktober.