Ap-ordfører: – Ulidelig spennende

– Man blir aldri helt sikker før siste stemme er talt opp, sier Nesodden-ordfører Nina Sandberg (Ap). Hun følger med på valgopptellingen fra Folkets Hus i Oslo.

– Det er ulidelig spennende. Det kan bli en lang kveld, sier hun.

Hun har tredjeplass på listen fra Akershus og har sånn sett ikke vært så bekymret:

– Jeg tar aldri noe for gitt, men sannsynligheten er liten for at plassen glipper nå, sier Sandberg.

En thriller

Hun forteller at stemningen på Folkets hus er spent, men svingende:

– Jeg visste at det ville bli en thriller, men at det skulle bli så mye usikkerhet hadde jeg ikke sett for meg.

Nina Sandberg synes valgkampen har handlet mye om meningsmålinger og mindre om de konkrete sakene og politikken.

– Samlet sett så har valgkampen vært preget av at det har vært mediene og kommunikasjonsrådgiverne sin valgkamp. For meg har det vært veldig morsomt og givende å snakke med velgerne, sier Sandberg.

Vil kjempe for kommunene

– Hvordan blir overgangen fra lokalpolitikk til Stortinget?

– Alle sånne politiske arenaer er en mulighet til å få gjennom politikk. Jeg ser på det som en stor mulighet til påvirke Norge i riktig retning. Det er Stortinget som legger føringer for det som skjer lokalt. Kommunene er vår største velferdsaktør. Det må Stortinget være klar over. Jeg skal bidra til det, sier Sandberg.

Nina Sandberg forteller at hun er svært opptatt av kommunene og at hun vil fortsette å kjempe for kommunesektoren på Stortinget.

– Å sikre kommuner slik at de har handlefrihet til å løse oppgaver. De må også ha handlefrihet til at kommunenivået kan fortsette som en lokalpolitisk arena. I lokalpolitikken mobiliseres mange. Det er en fin måte ta vare på lokalsamfunnet. Jeg er veldig glad i kommunen som en politisk arena.

– Det som er artig med å være lokalpolitiker er den tette kontakten man får med folk. Det vil jeg forsøke å fortsette med på Stortinget.

Nina Sandberg er ordfører på Nesodden. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).