Bydelsutvalg krever gransking av byråd

Det er folkevalgte i bydel Bjerke som mener Thorkildsen har utøvd press og opptrådt på en måte som er grovt i strid med kommunens ledelsesprinsipper, skriver Dagsavisen. Både avisartikler og Facebook-innlegg har bidratt til misnøye med byråden.

«Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren. Vi anser saken for så alvorlig at vi med henvisning til vår varslingsplikt som folkevalgte, vil kreve at det innledes en gransking av byråd Inga Marte Thorkildsen og kommunaldirektør Endre Sandvik», skriver bydelsutvalget i et fem sider langt brev til kontrollutvalget og kommunerevisjonen. Samtlige partier, unntatt SV har skrevet under på brevet, som også er sendt som kopi til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Henrik Gjerding (Frp) i kontrollutvalget sier saken er svært alvorlig og at han aldri har sett noe lignende. Utvalget skal behandle spørsmålet om gransking i januar.

Thorkildsen sier via sin sekretær at hun avventer kontrollutvalgets behandling og derfor foreløpig ikke har anledning til å kommentere saken. (©NTB)