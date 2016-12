Vil ha KS med i striden med kirkefond

– Det er veldig utfordrende å forholde seg til OVF. De lever i sin egen verden, og lukker seg bak et advokatkontor som har lite service og er vanskelige å få i tale. Jeg mener KS bør samle Kommune-Norge for å få endret et urimelig regelverk. Det er mange kommuner som sliter med OVF, og særlig måten de fastsetter festepris på sine eiendommer på, sier ordfører i Stokke, Erlend Larsen (H).

Stokke kommune har nettopp vært i retten for å få dekket forskjellen mellom det kommunen må betale til OVF som tomteeier og det leietakerne til kommunen betaler. Stokke tapte saken. Kommunen taper 900.000 kroner i året med dagens leiepriser.