Anmelder for å statuere et eksempel

I november i fjor ble det gjennom avisa Østlendingen kjent at en sjef i Åmot kommune hadde sagt opp etter kort tid i stillingen, begrunnet med rådmann Randi Dørums lederstil. Dette gjorde han rede for i et brev til ordfører Ole Gustav Narud (Sp), med kopi til fagforeninger, varaordføreren, opposisjonslederen og hovedverneombudet.

På bakgrunn av varslerbrevet leide kommunen advokat Geir S. Winters hos KS Advokatene til å gjøre en forundersøkelse og gi anbefalinger om hva kommunen burde gjøre videre.

