København kan sette makstid på Airbnb-uteleie

I Amsterdam er det nettopp kommet et tak på 60 døgn per år for utleie av rom og leiligheter hos utleietjenesten Airbnb. Københavns ordfører mener en lignende ordning kan passe i Danmarks hovedstad.

– Jeg vil kontakte Airbnb for å høre om mulighetene for en maksgrense, slik at vi unngår ulovlig hotelldrift, sier Jensen.

I henhold til dansk bopelsplikt kan en ikke leie ut sin egen bolig i mer enn sju uker i året. Det ønsker danske myndigheter at Airbnb skal bidra til å regulere.

Også storbyer som London, Berlin, New York og Paris har innført restriksjoner for utleie hos Airbnb.

