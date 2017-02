Frp-ere i Kristiansund melder seg ut i protest

Stig Rovik er blant de fire styremedlemmene som onsdag valgte å melde seg ut av Frp. Til NRK sier han at han tror utmeldingene vil føre til kaos i lokalpartiet.

Bakgrunnen for protestutmeldingene er at Geir Nordli, som også var blant sju styremedlemmer i Kristiansund Frp, og Roy-Olav Holten ble utestengt fra partiet for all tid. Det skjedde fordi de hadde skrevet et friskt leserbrev i lokalavisen Tidens Krav.

I leserbrevet skriver de to at de har fått nok av Møre og Romsdal og mener Kristiansund må bli en del av Trøndelag. Det ble for mye for ledelsen i fylkespartiet.

- Jeg er lokalpolitiker og vil være talerør for Kristiansund. Når vi blir kneblet av Frp, er gleden ved å være lokalpolitiker borte, sier Rovik.

Fylkesleder Frank Sve ønsker ikke å kommentere eksklusjonene, som han mener er en intern sak, men sier han er lei seg over at folk velger å forlate partiet.

- Jeg har ikke fått bekreftet utmeldingene, men dersom det stemmer at fire av seks har meldt seg ut, er det sterkt beklagelig, sier han til NRK.

(©NTB)