Det jubles i Distrikts-Norge når kommunalminister Jan Tore Sanner går inn for å flytte mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er ikke blid.

– Det er massivt å flytte så mange arbeidsplasser ut av Oslo. Hva med dem som jobber der? De har unger som går på skolen, partnere med jobb, kanskje må de selge og flytte langt av sted. Men ingen står opp for Oslo. Bare sånne som meg, påpeker han.

Johansen har funnet fram en rapport fra Asplan Viak fra 2009 som evaluerte forrige runde med utflyttinger. Den viser at 75 prosent av de ansatte ble igjen i Oslo, og måtte finne annet arbeid.

– Oslo har ikke mange offentlige arbeidsplasser i forhold til innbyggertallet. Faktisk har vi den laveste andelen av alle fylker. 26 prosent av Oslos sysselsatte jobber i offentlig sektor, påpeker Johansen.

En av virksomhetene som skal flytte er Fredskorpset. De har 45 arbeidsplasser i nærheten av Utenriksdepartementet i Oslo og skal til Førde med nærhet til den internasjonale skolen i Fjaler (Red Cross Nordic United World College). Den nyheten slapp regjeringen tidligere i uka. Raymond Johansen kjenner godt til både Fredskorpset og skolen i Fjaler. Fredskorpset var han med å starte. Den internasjonale skolen i Fjaler har han vært styreleder for.

– Den internasjonale skolen er en fin og hyggelig skole. Mange elever fra hele verden har et lærerikt år der, og får et positivt møte med Norge. Men det holder ikke i denne sammenhengen. Jeg har vanskelig for å se synergieffekten med Fredskorpset, sier han.

Johansen er opptatt av å beholde arbeidsplasser i Oslo. Private arbeidsplasser forsvinner fra hovedstaden også.

– Color Line skal for eksempel flytte utenlands med over tusen arbeidsplasser. Det er det lite fokus på, synes byrådslederen.

– Jeg er ikke imot at nye statlige arbeidsplasser etableres utenfor Oslo. Men flytting av arbeidsplasser ut av byen er jeg imot. Det ikke bra for dem som jobber der, og det er ikke bra for virksomheten heller, mener byrådslederen.