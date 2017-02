Naboer kritiske til forslag om nytt minnested

– Vi vil ikke ha et minnesmerke langs Utstranda rett ved naboer som var direkte involvert den dagen, og som håper å få hverdagen normalisert og komme seg videre. Vi vil ha hverdagen tilbake slik AUF har fått lov til å få Utøya tilbake, sier Dag-Kjetil Holtane-Berg til NTB.

Forslaget ble presentert for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) torsdag formiddag. Holtane-Berg sa direkte til statsråden at staten nå må begynne å høre på dem, og at de ikke vil ha et minnesmerke langs stranda.

– Vi vil ha vårt nærmiljø, vår hverdag tilbake på en best mulig måte, sier han.

Sanner har sansen

Jan Tore Sanner er imidlertid positiv til det nye initiativet og vil se nærmere på det.

– Jeg har stor sans for dette forslaget. Dette stedet er så sentralt for den tragiske dagen, sier Sanner.

– Jeg ønsker å jobbe videre med dette forslaget og få det vurdert. I det arbeidet er det avgjørende at vi får en god prosess med naboer, velforeningen og andre berørte, sier statsråden videre.

Han tar derfor initiativ til et møte med naboer, Hole kommune og lokale interesser raskt for å se om forslaget lar seg realisere.

– På dette tidspunktet har jeg ikke tatt stilling til forslaget. Det er heller ikke mulig å si noe om omfanget og utforming av minnested her. Min ambisjon er at vi før sommeren får avklart om et minnested på Utøyakaia lar seg realisere, sier statsråden.

Rettssak

Naboene på Utstranda har i flere år vært store motstandere av den planlagte oppføringen av den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs “Memory Wound” på Sørbråten. Konflikten har ført til at naboene etter planen skal møte staten i Ringerike tingrett 25. april for å få stanset planene.

Holtane-Berg er svært kritisk til at naboene ikke er blitt informert på forhånd og blitt involvert i saken.

– Jeg er veldig skuffet det er veldig belastende at de aldri kommuniserer med naboene – at de alltid tar dette gjennom pressekonferanser som vi ikke er informert om, sier Holtane-Berg.