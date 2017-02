Omkamp om tiggeforbud

Det er nå to år siden et politisk vedtak om forbud mot tigging i Lillesand utløste en stor nasjonal debatt om et tiggeforbud i hele landet. Regjeringen sendte til og med et forslag om nasjonalt tiggeforbud på høring. Det fikk massiv kritikk, og forslaget ble til slutt trukket.

Nå kan også tiggeforbudet i Lillesand bli opphevet, melder Lillesandsposten. Varaordfører Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) lanserte sist uke et forslag om å erstatte dagens forbud med egne tiggesoner. Han får støtte fra Unge Høyre, som i motsetning til Lillesand Høyre også er mot dagens tiggeforbud.

Lossius vil ha to steder i byen hvor det skal være lov til å selge «blader og egenproduserte varer uten dagsbetaling/standleie. Til gjengjeld skal tiggerne registrere seg i kommunetorget hvor de også får en gjennomgang i forhold hva som er akseptabel oppførsel; eksempelvis ingen høyrøstede tilrop, ikke følge etter til minibank o.l. Dersom restriksjonene ikke overholdes kan tiggerne vises bort ifra byen», heter det i forslaget.

Varaordføreren mener det tar seg dårlig ut at Lillesand er én av bare to kommuner i Norge som har lokale tiggeforbud.

– Det er dårlig markedsføring for kommunen, mener Lossius.

Ifølge Fædrelandsvennen ønsker KrF å fjerne hele forbudet, men har fremmet forslaget om to tiggesoner som et kompromiss for å få en bedre løsning enn i dag.

I debatten i bystyret onsdag var Frp eneste parti som fra talerstolen støttet dagens ordning.

– Det vi har i Lillesand nå, fungerer godt. De som var her fra før, er her fortsatt, men de selger blader eller strikketing, som er mye bedre enn å tigge, sa Ingelinn Lossius-Skeie (Frp) ifølge avisa.

Forbudet skal formelt til politisk behandling i forbindelse med at politivedtektene i Lillesand skal revideres.