Stang tapte nominasjonskamp

Tetzschner vant overlegent med 158 stemmer mot 58 av de 216 avgitte stemmene på nominasjonsmøtet i Oslo Høyre mandag kveld.

Dermed ble valget i tråd med nominasjonskomiteens enstemmige forslag, hvor Tetzschner var satt på tredjeplassen etter Ine Eriksen Søreide og Nicolay Astrup. Et flertall av medlemmene i Oslo Høyre ønsket imidlertid at Stang skulle få tredjeplassen, og det var bakgrunnen for at han stilte til kampvotering.

Under nominasjonsmøte ble det advart fra talerstolen mot at Høyre ville miste en formidabel stemmesanker og en person som evner å appellerte til vanlige folk og til folks følelser, ved å velge bort den tidligere Oslo-ordføreren Fabian Stang.

Fra talerstolen gikk Stang i rette med dem som i valgkampen har karakterisert ham som politisk lett.

– I enhver valgkamp blir det noe grums. Noen har beskrevet meg som politisk lett og at jeg hadde appell til de dumme velgerne. Mine damer og herrer, dette er vanlige mennesker dere snakker om, advarte Stang.

-Jeg håper inderlig vi får med de vanlige medlemmene til å stemme til høsten, fordi det er de som avgjør om regjeringen skal fortsette til høsten, så her har vi en jobb å gjøre alle sammen for å kommunisere med de vanlige velgerne, sier Stang i en kommentar til NTB etter nominasjonsnederlaget.

Fornuft og følelser

Michael Tetzschner var svært lettet etter seieren.

– Jeg må si at en så klar seier smaker veldig godt. Ikke spesielt på grunn av konkurrenten, men fordi det gir et godt mandat å jobbe videre på. Jeg føler jeg har en veldig god ryggdekning blant medlemmene og tillitsmennene i Oslo Høyre, sier Tetzschner til NTB.

Under møtet kom det fram bekymring om at topptrioen med Ine Eriksen Søreide, Nicolay Astrup og Tetzschner framstår som i overkant “fornuftstung”.

-Jeg har alltid likt å jobbe grundig med mine standpunkter, bare da kan jeg holde på dem i uvær. Og jeg mener at Stortinget i en usikker tid, bør ha politikertyper som er opptatt av politikkens innhold, selvfølgelig i en skjønn blanding med dem som er flinke til å popularisere. Til sammen blir vi en ganske bra miks, sier Tetzschner i en kommentar til denne innvendingen.

Fabian stang var av nominasjonskomiteen satt på en delt sjetteplass med Stefan Heggelund og på en enstemmig åttendeplass. Under møtet gjorde Stang det klart at han ikke ønsket å stille til valg for noen av disse plassene dersom han tapte mot Tetzschner.

Nordby Lunde vant

Det ble kampvotering også om fjerdeplassen, der Heidi Nordby Lunde vant over Kristin Vinje. Mudassar Kapur kapret femteplassen, mens Stefan Heggelund tok sjetteplassen. Mathilde Tybring-Gjedde rykket opp til sjuendeplass og Astrid Nøklebye Heiberg til åttendeplass etter at både Fabian Stang og Kristin Vinje trakk seg.

Vinje avsto fra kampen om sjuendeplassen etter å ha tapt fjerdeplassen til Heidi Nordby Lunde. I dag har Oslo Høyre seks mandater på Stortinget, og de seks første plassene på listen regnes som sikre plasser også foran høstens stortingsvalg.