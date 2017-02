Trude Drevland trekker seg fra bystyret

– Jeg takker for all støtte i Bergen og vil med dette meddele at jeg har tatt den tunge, men for meg riktige beslutning at jeg ikke vender tilbake til bystyret i Bergen, skriver hun fredag ettermiddag ifølge Bergensavisen.

Den 69 år gamle tidligere ordføreren i Bergen har hatt permisjon fra bystyret og alle andre politiske verv siden hun ble siktet for korrupsjon høsten 2015.

Siktelsene mot henne ble henlagt i midten av desember 2016, og Drevland ble ønsket velkommen tilbake til bystyret i Bergen selv om det var uklart om hun ønsket dette selv.

