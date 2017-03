Fylkeskommune fikk medhold i klage på presseetikk

Forsiden til Finnmark Dagblad fikk skarp kritikk for oppslaget som handlet om undervisningssjef i Finnmark fylkeskommune, Lisbeth Sandtrøen. Her ble det trukket parallell mellom to hendelser som knapt kunne sammenliknes.

Den ene saken var at fylkeskommunen hadde beskyldt en leder for korrupsjon da han ansatte sin sønn ved samme institusjon som han var leder. Avisen trakk en parallell til at Sandtrøens sønn for 24 år siden fikk sommerjobb på en institusjon hun var øverste leder for. Sandtrøen var i permisjon da sønnen fikk sommerjobben.

Kritikk fra Pressens Faglige Utvalg

– Dette er så ekstremt tabloid at det ikke kan passere. Det er ingen parallell her. Det sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen denne uken da han slo fast at Finnmark Dagblad opptrådte kritikkverdig med avisens forside fredag 28. oktober 2016. Kritikk er en mildere form for fellelse enn et rent brudd.

Tidligere i år ble Finnmark Dagblad felt i PFU for en sak om fylkeskommunens reiseregninger. Sakene handlet om at fylkeskommunes rektorer og Lisbeth Sandtrøen hadde reist verden rundt for å lære om hvordan man driver skole bedre. Rektorene fikk ikke uttale seg, bare Sandtrøen. PFU mente rektorene burde fått forsvart seg.

– Vi må være proffe i møte med media. Men også si ifra når det er presseetiske overtramp, sier Henriksen.

– Mitt råd til Kommune-Norge er at vi må tåle å bli sett i kortene, vi må tåle kritisk journalistikk. Vi skal legge til rette for innsynsbegjæringer. Men vær nøye, og vær forberedt. For alt fra intervjusituasjon til framstilling kan bli feil, derfor er det viktig med en avklaring av spilleregler mellom media og det offentlige, sier han. Han synes også at når PFU har gitt sine uttalelser bør det være en rettesnor for mediene.

Lover å lære

– Vi tar selvfølgelig PFUs kritikk til etterretning, og skal ha en intern evaluering, sier ansvarlig redaktør Arne Reginiussen i Finnmark Dagblad. Han sier avisa skal lære av det som har skjedd, men han understreker at saken om reiseregningene var vanskelig å jobbe med, og at forholdet mellom avisa og fylkeskommunen har vært noe betent over tid.

I fylkeskommunen legger Henriksen vekt på at de brukte mye tid på å legge fram alle reiseregningene som avisa krevde innsyn i. Men likevel mener Henriksen det ikke ble helt riktig det som kom fram.

Redaktør Reginiussen påpeker at fylkeskommunen la ut en melding på sine nettsider med skarp kritikk mot arbeidsmetodene til en navngitt journalist. Ifølge redaktøren ba Sivilombudsmannen fylkeskommunen fjerne opplysningene, noe som ble gjort.

Saken om førstesiden hadde et langt forspill med en sak der fylkeskommunen ville kvitte seg med en ansatt, men tapte oppsigelsessaken både i tingretten og lagmannsretten.

Avisa dekte saken nøye. Rundt 80 saker ble det, pluss direkterapportering på nett fra arbeidsrettssaken.

– Dette var en sak som engasjerte mange lesere, og underveis kom det til nye historier. Saken har ført til at arbeidsmiljøet på institusjonen vi omtalte skal vurderes. Så det var en viktig sak, sier redaktør Reginiussen.

Utdanningssjef Lisbeth Sandtrøen mener oppslaget med henne på førstesiden var et forsøk på å svekke hennes troverdighet.

– Min sønn hadde ikke noe med dette å gjøre. Og jeg mener det går en grense hvor man må reagere. Jeg håper de skjerper seg for sin egen troverdighets skyld, sier hun.