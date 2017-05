16-åringer får ikke lenger stemme

Som en forsøksordning har 16- og 17-åringer fått stemme i 20 kommuner ved de to siste lokalvalgene. Nå er ordningen evaluert, og regjeringen mener det ikke er grunnlag for å fortsette.

Senket stemmerettsalder har riktignok ført til at flere unge er blitt valgt inn, men i befolkningen er det ikke stor støtte for å la de yngste stemme.

– Det tyder på at det er en generell tilfredshet i allmennheten om den eksisterende stemmerettsalderen på 18 år, heter det i proposisjonen.

Regjeringen peker også på at det bør være et samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder.

Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er dypt skuffet.

– Vi krever at Stortinget tar ansvar for at 16- og 17-åringene får stemme i lokalvalget i 2019, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

– Det er svært trist for demokratiet at regjeringen avbryter arbeidet med stemmerett for 16-åringer. To stemmerettsforsøk har vist oss at stemmerett for 16-åringer fungerer, og at det er på tide å slippe til 130.000 flere borgere i demokratiet, sier Stian Seland, styreleder i LNU.

