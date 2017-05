Opptil 5,3 milliarder mer til kommunene

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) offentliggjorde kl. 10.45 i dag Kommuneproposisjonen 2018.

Her presenteres regjeringens politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for kommunene i 2018.

Veksten i kommunenes inntekter anslås som regel som et intervall, og blir endelig foreslått i statsbudsjettet i oktober.

Det ble vedtatt store endringer i kommunenes inntektssystem i fjor. I år er den eneste endringen i kostnadsnøkkelen for ferjedrift.