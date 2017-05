Solberg avviser at regjeringen svikter cybersikkerheten

Hun møtte til debatt om beredskap og sikkerhet i Stortinget mandag for å svare på kritikken fra Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Han viste til det siste store dataangrepet i helgen, og at eksperter mener politikerne ikke forstår alvoret av denne typen kriminalitet. Den kritikken rammer først og fremst regjeringen, hevdet han.

– Vi har prioritert disse tingene høyt, svarte Solberg, men la til:

– Dette angrepet kunne ikke politiet forhindret. Folk må faktisk oppdatere datamaskinene sine.

Utgangspunktet for debatten er at Støre mener regjeringen etter snart fire år ved makten burde ha kommet mye lenger i arbeidet med å følge opp anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen.

– Denne stortingsperioden ender uten at vi har fått nye politihelikoptre, uten at vi har fått beredskapssenter for politiet og det gis mangelfulle svar på hvordan man møter truslene fra cyberkriminalitet. Det er opposisjonens oppgave å ta opp, sier Ap-lederen til NTB.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å bestille to nye politihelikoptre, men selve anskaffelsen kommer i neste regjeringsperiode.

Valgkampsak?

I stortingssalen ble imidlertid Støre anklaget for å bruke det alvorlige temaet sikkerhet og beredskap til å drive valgkamp.

– Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde sittet igjen etter Støres innlegg med en følelse av at dette var et grep fra Aps statsministerkandidat for å så tvil om nåværende regjeringssjefs styringsdyktighet, for å bedre sitt eget kandidatur, sa Høyres Sylvi Graham.

Både Høyre og Frp viste til eksempler der den rødgrønne regjeringen selv hadde sviktet ved å ikke iverksette tiltak eller følge sikkerhetsinstrukser både før og etter terrorangrepet i 2011. Blant annet at Støre da han var helse- og omsorgsminister ikke fulgte pålegget om å gi sikkerhetsmyndighetene oversikt over bygg og anlegg som trenger terrorbeskyttelse.

Støre synes det var en «trist tone» i Høyre-representantenes innlegg.

– Solberg førte en valgkamp mot Stoltenberg om manglende gjennomføringskraft. Vi går nå inn på de enkelte sakene og spør hva som er gjort. Det må Høyre og statsministeren tåle, sier Ap-lederen.

– Stortinget må komme seg videre

Ap benyttet anledningen til nok en gang å kritisere regjeringen for å holde tilbake et sammendrag av en rapport fra Riksrevisjonen, som kritiserer regjeringen for ikke å sørge for tilstrekkelig terrorsikring av viktige bygg og anlegg. Blant annet påpekes det på manglende samarbeid mellom politiet og Forsvaret.

Solberg synes å være lei av spørsmålet om offentliggjøring.

– Stortinget har hatt denne rapporten i et halvt år. Jeg syns det er viktig at de kommer videre, sier hun til NTB.

Hun mener man ikke kan ha en reell debatt om saken uten å gå inn i substansen av rapporten – og dermed berøre innhold som er gradert. Men det er ingen som ønsker at den detaljerte rapporten fra Riksrevisjonen skal offentliggjøres, påpeker hun.

– Hvis Stortinget ønsker å kontrollere om regjeringen har gjort jobben sin på objektsikkerhet, så er det ikke spørsmålet om gradering som er viktig.

