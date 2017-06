Erna & co. har mistet 284.000 velgere

Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister i Norge dersom valgresultatet blir som gjennomsnittet av meningsmålingene i juni.

Beregninger som Poll of polls har foretatt, viser at dagens opposisjonspartier ville fått flertall på Stortinget med 92 representanter dersom det hadde vært valg nå. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ville fått 77 representanter med et valgresultat på linje med juni-snittet.

Ti blå i minus

Statsminister Erna Solbergs Høyre har en gjennomsnittlig oppslutning på 23 prosent i juni. Det er en tilbakegang på 0,5 prosentpoeng fra måneden før og den største endringen for noe parti ved dette måneds-snittet. Sammenlignet med valgnatten 2013 er tilbakegangen 3,9 prosentpoeng.

Frp ender med et snitt på 13,2 prosent i juni. Det er fram 0,2 prosentpoeng fra mai, men ned 3,1 prosentpoeng fra valget.

De to regjeringspartiene ville fått 67 mandater med et slikt valgresultat. Det er ti færre enn de har i det sittende Stortinget.

Femte for Venstre

Venstres gjennomsnitt er under sperregrensen for femte måned på rad. 3,3 prosent er 0,1 prosentpoeng opp fra forrige måned – og 1,9 prosentpoeng svakere enn ved forrige valg.

KrF holder seg over sperregrensen med 4,6 prosent i juni, ned 0,1 prosentpoeng fra mai. Sammenlignet med valget for fire år siden er nedgangen 1 prosentpoeng.

Samlet gir det en tilbakegang for «Nydalen-kvartetten» på 9,9 prosentpoeng sammenlignet med 2013-valget. Det tilsvarer 284.000 velgere i avgang, gitt at valgdeltakelsen i september blir som for fire år siden.

Åtte over for SV

Arbeiderpartiet klarte i mai å bremse opp en langvarig dalende kurve, og den trenden holdt seg i juni. Oppslutningen på snittet av ti nasjonale målinger er 31,8 prosent – uendret fra måneden før. Sammenlignet med valgnatten for fire år siden er det opp 1 prosentpoeng for Jonas Gahr Støres tropper.

Samtidig viser Senterpartiets vekst gjennom våren den samme utflatingen som vi så i mai. Et snitt på 12,1 prosent er ned 0,2 prosentpoeng fra forrige måned. Sp er nær doblet fra valget, med en fremgang på 6,6 prosentpoeng.

SV er over sperregrensen for åttende måned på rad. Snittet i juni ble 4,3 prosent, ned 0,1 fra mai og pluss 0,2 fra 2013-valget.

MDG på 3-tallet

De tre rødgrønne partiene ville fått 90 stortingsrepresentanter med et slikt valgresultat. Det er 18 flere enn de har i den avtroppende nasjonalforsamlingen.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) ser 3-tallet for første gang på lang tid med et snitt på 3,1 prosent i juni. MDG er med andre ord jevnstore med Venstre – men ender i denne beregningen med ett mandat, mot Venstres to.

Rødt lever i håpet og kan vise til tre enkeltmålinger på 3-tallet. Snittet i juni endte likevel 0,1 prosentpoeng under maitallene. En oppslutning på 2,5 prosent ville sendt partileder Bjørnar Moxnes alene på Stortinget.

