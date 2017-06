Festival-ølgrense i Stavanger provoserer politikere

Ifølge Stavanger Aftenblad var det en grense på to øl om gangen på både Justin Bieber-konserten og under Mablis. Ordningen vil også gjelde på Viking stadion fredag og lørdag, blant annet når lokalyndlingene Mods skal på scenen.

– Denne regelen er ulovlig. Festivaler bør ikke godta den uten videre. Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Sivertsen, leder i Stavanger Frp.

Venstres Annamaria Gutierrez, leder for kommunalstyret for kultur og idrett, har tidligere sagt at hun er forbannet på den nye øl-regelen. Hensikten med regelen er å redusere beruselsesnivået på festivaler.

Direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, påpeker at det gis et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår, men at vedtak og vilkår kan påklages.

