Hareide: – Vi har en betydelig jobb å gjøre

– I et langtidsperspektiv har KrF aldri ligget så lavt ved et valg, sier valgforsker Bernt Aardal til avisen.

– KrF kjemper egentlig med ryggen mot veggen. Selv om de fleste gallupene viser at KrF befinner seg over sperregrensen, kan feilmarginene også tilsi at de egentlig er under, legger han til.

I mars var partiets oppslutning hos Norstat 4,5 prosent I april var den 4,3 og i mai 4,2.

– Vi har en betydelig jobb å gjøre fremover. Vi er klar for valgkamp, sier partileder Knut Arild Hareide.

– I snitt ligger vi rundt 4,5 prosents oppslutning på målingene, og dette er for lavt. Hovedjobben fremover er å mobilisere våre egne velgere. Det er mange av dem som har stemt på oss før, som ikke har bestemt seg for om de vil stemme på oss igjen. For mange sitter på gjerdet, sier han.

Ifølge Norstat-målingen ville et rødgrønt alternativ med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet fått flertall med 85 mandater, mens Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ville måtte nøye seg med 79 mandater.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er målingens vinner med en fremgang på 1 prosentpoeng til 3,9 prosent. Det er fortsatt under sperregrensen, men ville likevel gitt hele fire representanter.

De øvrige partiene får følgende oppslutning – med endring fra mai i parentes: Ap 30,6 (-0,4), Høyre 23,3 (+0,6), Frp 15,2 (-0,7), Sp 11,7 (-0,8), SV 4,3 (+0,9), Rødt 1,8 (+0,1), andre 1,7 (-0,8).

