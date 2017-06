KrF reddet akevittkommunens merkevare

– Jeg er fornøyd med at KrF og Venstre brøt med sine venner i Høyre og Frp og sikret de 18 millionene som skulle på plass for at prisnedskrivingstilskuddet videreføres, sier ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) til Hamar Arbeiderblad.

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger foreslo Landbruksdepartementet å avvikle dette tilskuddet til norsk potetsprit med 18 millioner kroner.

Motstanderne av forslaget hevdet at dette ville føre til dårligere utnyttelse av norske poteter, og at produksjonen av norsk akevitt ville bli dyrere.

Lilleøkseth var blant dem som mente at både lokale bønder og Løiten-akevitten ville bli rammet. Hun er fornøyd med at støtten videreføres.

– Det er viktig å utnytte alle ressurser, også de potetene som ikke går til vanlig bruk. Samtidig bidrar det til å redde merkevaren norsk potetsprit – akevitten, sier ordføreren.