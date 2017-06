Merete Hodne tilbake som Frp-medlem

– Jeg har tro på Ketil Solvik-Olsen og Sylvi Listhaug. Derfor er jeg medlem i Frp, skriver Hodne i en tekstmelding til Stavanger Aftenblad. Videre forteller hun at hun kun er støttemedlem, at hun går på noen møter i ny og ne, men at hun ikke har planer om noe mer enn det.

Hodne sto på plassen foran tidligere Frp-politiker Jan Simonsen på valglisten til Demokratene i Norge før stortingsvalget i 2013 i Rogaland. Hun har også vært medlem av Frp tidligere, men forlot partiet «etter å ha blitt spurt på en fin måte om å trekke meg før sist valg for snart fire år siden», skriver Hodne. Hun omtaler seg nå ikke som politiker, og beskriver seg selv som selvstendig.

Hodne ble kjent etter at hun nektet Malika Bayan (nå Malika Faviano) adgang i frisørsalongen fordi hun brukte hijab.

I ettertid har hun vært involvert i flere rettssaker. I desember skal hun igjen i Stavanger tingrett fordi hun har saksøkt revygruppa Løgnaslaget for ærekrenkelse etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Hun krever opptil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av de tre medlemmene.

Frisøren har tidligere tatt Løgnaslaget til retten i et forsøk på å stoppe bruken av ordet, men fikk ikke medhold.

(©NTB)