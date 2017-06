Oslo heiste regnbueflagget

Torsdag heiste Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og lederen av FRI Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, regnbueflagget på Rådhusplassen.

– Når vi i hovedstaden nå heiser regnbueflagget, er det en markering av at Oslo er en inkluderende, mangfoldig, solidarisk og raus by. Jeg er stolt over å være ordfører i en by som tar et så tydelig standpunkt. Oslo skal være et trygt sted å være for alle, et sted der vi motarbeider all intoleranse, hat og diskriminering, sa ordføreren før flagget ble heist til topps, ifølge Blikk.

Internasjonale gjester fra blant annet Serbia, Polen, Russland og Balkan var til stede under flaggheisingen, og det var også flere representanter fra Oslo bystyre.

I forbindelse med lørdagens parade vil det også bli flagget med regnbueflagget i borggården ved Oslo rådhus.

