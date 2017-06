Samisk jubel etter flertall for kommisjon

Fornorskingen av samene og kvenene * Fornorsking er betegnelsen på den assimilasjonspolitikken som norske myndigheter drev overfor samene og senere også kvenene fra rundt midten av 1800-tallet og i over hundre år. * Samer og kvener ble diskriminert på mange vis, og norske myndigheter forsøkte å tvinge samene og kvenene til å oppgi sine språk. Fra 1880 var det ikke lenger lov å bruke samisk eller finsk språk i Nordland, Troms og langs kysten av Vest-Finnmark, og det var forbudt å snakke samisk i friminuttene. Dette ble ikke opphevet før i 1959. * I 1997 beklaget Harald V fornorskingspolitikken som den første på vegne av norske myndigheter. * I 2014 ble saken om en sannhetskommisjon om fornorskingen av samer og kvener i Norge foreslått på Sametinget av partiet Árja. I januar 2017 fremmet SV et forslag om en slik kommisjon på Stortinget. * I mai 2017 holdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en åpen høring om behovet for en sannhetskommisjon. * 7. juni 2017 ble det klart at det er flertall for å opprette en granskingskommisjon, etter at Aps stortingsgruppe enstemmig gikk inn for forslaget. KrF, Sp, Venstre og Miljøpartiet De Grønne støtter også forslaget. Frp har stemt imot, mens Høyre ikke har tatt stilling til saken ennå. Kilder: Store norske leksikon, ung.no og NRK

Onsdag kveld ble det kjent at Aps stortingsgruppe enstemmig støtter SVs forslag om å opprette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskingspolitikken som samene og kvenene ble utsatt for fra midten av 1800-tallet og i mer enn 100 år.

– Hurra! Dette er virkelig gode nyheter og en seier for det samiske samfunnet. Vi prioriterte å sette i gang dette arbeidet på Sametinget fordi vi som folk har et stort behov for å kartlegge fornorskingen og konsekvensene av den, sånn at vi kan gå videre, sier sametingsrepresentant Henrik Olsen (Norske Samers Riksforbund).

-Takk til alle i det samiske samfunnet som har stilt opp og belyst behovet for en kommisjon, og takk til SV som tok ballen vi spilte til dem og kjørte saken gjennom Stortinget. I forrige uke løftet vi saken som hastesak på Sametinget for å sende Stortinget en tydelig beskjed fra det samiske samfunnet. Nå blir jobben å sikre at mandatet blir riktig og at det blir satt av tilstrekkelig med ressurser, sier Olsen.

Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet har alle gitt sin støtte til forslaget, mens Fremskrittspartiet har sagt nei til en gransking. Høyre har foreløpig ikke tatt stilling til saken. Aps representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Aps Martin Kolberg, bekrefter overfor NRK at Ap vil støtte forslaget.

– Nødvendig

Kolberg mener en kommisjon er nødvendig.

– Dette er blitt behandlet lenge og omstendelig. Gjennom behandlingen er det blitt tydeliggjort at vi må få samlet dokumentasjonen av historiske fakta, få fram nye historiske fakta og se hvilken læring vi må trekke av det, sier han.

Saken skal behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som skal komme med sin innstilling 13. juni. Forslaget skal behandles av Stortinget i plenum 20. juni.

– Søke sannhet for forsoning

– Sannhetskommisjonen skal ikke fordele skyld, men søke sannhet. Å bringe sannhet fram i lyset, det er forsoningens kjerne, uttalte SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø til Vårt Land da forslaget ble fremmet i januar i år.

Ifølge forslaget skal en sannhetskommisjon studere konsekvensene av fornorskingspolitikken i de samiske områdene, som pågikk i over 100 år.

– Man skal gjennomgå de overgrep og den urett som den samiske befolkningen er blitt utsatt for. En generasjon fikk sitt språk slått ut av kroppen sin. Den neste generasjonen fikk språket frarøvet på grunn av fortielse. Så det er klart at dette er viktig, uttalte Bergstø.