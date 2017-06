Isaksen: – Ikke lov å forskjellsbehandle barnehager

Kommuner som favoriserer ideelle barnehager uten profitt, bryter loven, mener Kunnskapsdepartementet. Arbeiderpartiet i Trondheim hevder departementet driver ideologisk strid for kommersielle barnehager, skriver Klassekampen.

– Heller enn å være opptatt av å sikre muligheten til å tjene penger på barnehage, bør ministeren være opptatt av at pengene kommer ungene til gode, sier Ap-gruppeleder Geir Waage i Trondheim bystyre.

Han er oppgitt etter at departementet nå gjør det klart at de anser forskjells­behandling av ideelle og kommersielle barnehager som ulovlig. Han synes vurderingen har en eim av politisk juss.

Siden 2005 har så å si hele veksten på 46.000 barn i den private barnehagesektoren vært i kommersielle barnehager. I samme periode har mer enn 150 ideelle barne­hager har forsvunnet.

Flere kommuner styrt av partier på venstresiden, som Oslo og Trondheim, har vedtatt at de ikke ønsker nye kommersielle barnehager. Disse kommunene holder døren åpen for ideelle aktører.

– Barnehageloven åpner for at det er lov å ta ut et rimelig utbytte, derfor kan man ikke bruke det at noen tar ut noe utbytte, som argument for forskjellsbehandling mellom private aktører, svarer Røe Isaksen.

