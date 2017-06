– Vi kan bli best i verden

Hagen, som er leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforsking, kom med den optimistiske påstanden på et foredrag om velferdsteknologi i regi av Evondos i Oslo tirsdag. Hagen ledet også Hagen-utvalget som for seks år siden foreslo en rekke nye løsninger for framtidens omsorgstjenester.

Han mener at kommunene har kommet i gang med en rekke nye løsninger innenfor helse og omsorg de siste årene, men det mangler samordnet styring fra sentrale myndigheter for å få utnyttet løsningene maksimalt. Norske myndigheter mangler dessuten vilje til å bruke penger på velferdsteknologi, ifølge Hagen.