Aksjonsgruppe mot jernbaneplaner i Moss

Aksjonsgruppe Bedre Byutvikling Moss (ABBM) holder stiftelsesmøte onsdag, skriver Dagsavisen Moss Dagblad. Gruppa varsler kamp mot den nye jernbanetraseen og stasjonen i byen.

Gruppeleder og sivilarkitekt Jonathan Parker sier planene skal påklages til Sivilombudsmannen og vil bli begjært omgjort av Kommunaldepartementet. I tillegg er det sendt bekymringsmelding til Riksrevisjonen og Samferdselsdepartementet.

– Jo mer vi setter oss inn i denne saken, jo mer finner vi ut at det har skjedd grove overtramp mot befolkningen i Moss. Bane Nor har feilinformert hele befolkningen og bystyret, hevder Parker. Han mener etaten har tilslørt at det finnes bedre alternativer.

Prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen i Bane Nor ønsker ikke å kommentere påstandene om feilinformasjon. Han sier det vil komme svar fra departementet etter hvert og påpeker at Fylkesmannen har godkjent bystyrets vedtak.

– Det ligger ingen vurderinger der om at det har forekommet noen saksbehandlingsfeil. Dette har vært en grundig prosess. Jeg tror ikke arbeidet blir stoppet, sier han.

