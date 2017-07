Ap-politiker kan bli ekskludert etter utbrudd

Bjørndal kom med karakteristikken av innvandrings- og integreringsministeren i et innlegg på Facebook denne uken. Han skrev også at Listhaug var «rasismens fyrtårn» og at hun har «nynazister som heiagjeng».

I ettertid har Bjørndahl ifølge Agderposten søkt om permisjon fra alle verv det neste året. Han forklarer at innlegget ble fjernet etter ti minutter.

– Jeg skjønte fort at det var å gå for langt å sammenligne Listhaug med Goebbels. Jeg beklager det, og valgte derfor å ta det bort, sier han og forklarer at han oppfatter Listhaugs retorikk og politikk som svært splittende.

Arbeiderpartiet sentralt skal vurdere saken, ifølge Nettavisen.

– Vi tar avstand fra hans uttalelser. Det er ikke forenlig med det vi som parti mener. Vi har gitt ham skriftlig advarsel for lignende uttalelser tidligere. Vi tar til etterretning at han søker permisjon fra politiske verv. I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak – herunder eksklusjon, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Bjørndal var leder i Arendal Arbeiderparti i perioden 2006–2009. Han har vært medlem av Arendal bystyre siden 2003.

