Helgesen mener Ap er respektløse

Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært i Telemark og lovet at det blir reversering av Stortingets vedtak om sammenslåing av de to fylkene hvis han får et rødgrønt flertall bak seg.

Vinner han valget, skal Støre sette seg ned med de to fylkeskommunene og ha en dialog. Ønsker de å fortsette som egne fylker, skal de få lov til det.