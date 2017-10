Strid om ny graveforskrift

Hvem skal ta regningen når bredbåndsselskaper graver opp kommunale veier for legge fiber? Det har kommuner og teleselskapene diskutert i mange år. Det toppet seg i 2015 da Telenor sendte et brev til Samferdselsdepartementet med anklager mot cirka 40 kommuner som Telenor mente blokkerte for bredbåndsutbygging og etablering av basestasjoner.

Varierende tekniske krav, en «gebyrflora» og manglende vilje fra kommunenes side til å akseptere veldig grunn graving (kalt «trenching») var hovedpunktene i anklagene.