Gilani tilbake som varaordfører i Drammen

Gilani har hatt permisjon fra alle politiske verv siden 19. mai.

– Det gjorde godt å ta en pust i bakken, sier Gilani til Drammens Tidende.

Varaordføreren er fortsatt siktet for identitetskrenkelse, etter at han ble pågrepet i august. Bakgrunnen for siktelsen er at politiet mener Gilani 30. januar i år sendte en epost i navnet til kvinnen som hadde kjøpt et hus av ham. Gilani nekter for å ha sendt eposten.

I 2007 ble Gilani siktet i en sak om valgfusk etter beskyldninger om at rusmisbrukere var blitt betalt 50 kroner for å stemme på Arbeiderpartiets liste, der Gilanis navn var utstyrt med et ekstra kryss. Saken ble henlagt etter bevisets stilling. To år senere forlot han Ap og meldte seg inn i Venstre.

Andre saker som trekkes fram er økonomirot i cricketforbundet og at han meldte seg inhabil i all politisk behandling av korrupsjonssaken i Drammen fordi flere nære slektninger er involvert. I februar ble det kjent at varaordføreren hadde solgt et hus der det var utført ulovlige byggetiltak.

Tillit

Gilani sier han nå føler at situasjonen er avklart og han ser fram til å give løs på det han tenker er Drammens viktigste oppgave, å gjenoppbygge tilliten.

Avklaringen ga han sent lørdag kveld, i en epost til ordfører Tore O. Hansen (H). Der sier han også at han vil fortelle mer om sin beslutning i bystyrets møte 31. oktober. Før dette vil han ikke si noe mer om saken, ifølge Drammens Tidende.

Provoserende

Avklaringen provoserer partiet hans.

– Vi har bedt ham om å søke fritak ut perioden. Beslutningen er enstemmig. At han ikke engang forteller sitt eget parti om hva han tenker, oppfatter vi som både illojalt og feigt, sier Venstre-leder i Drammen, Reidar Foehling.

Gilani kontrer med at det ikke er han som opptrer illojalt.

– I Venstre har det vært en hard personstrid i lengre tid, men det er ikke partiet det er noe galt med, men enkeltpersoner som fører en hard personkamp, sier han, og gjør det klart at han ikke har planer om å melde seg ut av partiet.

