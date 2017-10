Varaordfører melder seg ut av Venstre

Gilani sier til Drammens Tidende at han ikke hadde planer om å gå ut av Venstre.

– Jeg er Venstre-mann av hele mitt hjerte, men jeg går ut av Drammen Venstre i solidaritet med Ida Marie Brown og det presset hun ble utsatt for i Marienlyst-saken, sier Gilani.

Ida Marie Brown var Venstres andre representant i bystyret i Drammen, men opplyste mandag at hun hadde meldt seg ut. Det betyr at Venstre ikke lenger har representanter i bystyret i Drammen.

Marienlyst-saken er en omstridt byggesak i Drammen. Brown og Gilani stemte begge mot utbyggingsplanene, noe som gjorde at de ikke ble noe av.

Gruppeleder uten gruppe

Gilani har lenge vært aktiv i lokalpolitikken i Drammen, men han representerte først Arbeiderpartiet. Her meldte han seg ut i 2007. I 2009 meldte han overgang til Venstre.

Både Brown og Gilani vil heretter møte som uavhengige representant i bystyret i Drammen. Eidi Ann Hansen, Venstres gruppeleder, har ikke lenger noen gruppe hun kan lede.

– Vi er kommet i en merkelig og vanskelig situasjon. Vi er ikke representert i bystyret, og heller ikke i komiteene. Hvordan vi kan drive politikk i Drammen, er noe vi må diskutere internt og med våre samarbeidspartier, sier hun.

Tilbake i jobb

Gilani var 1. oktober tilbake på jobb etter å ha hatt permisjon fra alle politiske verv siden 19. mai. Varaordføreren er siktet for identitetskrenkelse, etter at han ble pågrepet i august. Bakgrunnen for siktelsen er at politiet mener Gilani 30. januar i år sendte en epost i navnet til kvinnen som hadde kjøpt et hus av ham. Gilani nekter for å ha sendt eposten.

Tidligere i år meldte Gilani seg inhabil i all politisk behandling av korrupsjonssaken i kommunen fordi flere nære slektninger av ham var involvert.

(©NTB)