Aspaker fylkesmann i nord

Finnmark og Troms fylkeskommuner er tvangssammenslått til én fylkeskommune. Fylkesmannsembetet følger etter. Fredag ble Elisabeth Aspaker ansatt som fylkesmann i den nye fylkeskommunen. Embetene skal slås sammen fra 1. januar 2019 og embetet skal være i Vadsø.

I 2014 ble Aspaker utnevnt som fylkesmann i Troms, med tiltredelse planlagt 1. november i 2017. Hun er stortingsrepresentant for Høyre, og har derfor fått utsettelse på tiltredelsen. Aspaker var i perioden 1989–2001 vararepresentant for Troms, og fra 2001 har hun hatt fast plass på Stortinget. I perioden 2013–2016 var hun fiskeriminister og EU/EØS minister.

Reaksjonene i Finnmark er sterke på at regjeringen ansetter fylkesmann to uker før valget.

Ingalill Olsen, leder i Finnmark Arbeiderparti og 2.-kandidat i stortingsvalget, forteller at hun i valgkampen ikke har møtt et eneste menneske som vil bli sammenslått med Troms.

– Likevel har regjeringen med Høyre og Frp oppnevnt Elisabeth Aspaker til fylkesmann i dag. Det er grovt. Regjeringen vet at finnmarkingene ikke vil, og det er en panikkartet handling. De vet at om de taper valget, blir Finnmark en egen region, sier Olsen til Finnmarken.

– Vi gjennomfører Stortingets vedtak i forbindelse med regionreformen. Det har vært gjennomført en helt ordinær prosess ved tilsetting av ny fylkesmann. Aspaker ble på vanlig og normal måte valgt fordi hun var den beste kandidaten, sier statssekretær Grete Ellingsen (H) i Kommunaldepartementet til Finnmarken.