Fjernet oppsamlet underskudd etter fem år

Det viser de ureviderte regnskapstallene som kommunen har sendt til Kommunal Rapport.

Netto driftsresultat i Haugesund ble på 3,9 prosent i fjor, ifølge regnskapet som nå er til revisjon. I et år med svært mange sterke resultater er det antakelig litt svakere enn landsgjennomsnittet – men uansett langt over det anbefalte nivået på 1,75 prosent. Vi må tilbake til 2006 for å finne et bedre driftsresultat i kommunen.