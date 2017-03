Nok et år med knalltall i Oslo

Ifølge ureviderte tall som hovedstanden endelig har levert til Kommunal Rapport, fikk Oslo som konsern et netto driftsresultat på 3,6 prosent i fjor. Resultatet i hovedstaden er som vanlig godt over det anbefalte nivået fra Teknisk beregningsutvalg (1,75 prosent).

Nytt for fjoråret er imidlertid at Oslo kan se ut til å ha dårligere netto driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Det har i så fall ikke skjedd siden 2003, det siste året kommunen drev med underskudd. KS anslo sist uke at netto driftsresultat i kommunene vil ende på 4,2-4,4 prosent for 2016, utenom Oslo.