Bomskilt-krangel mellom Oslo-byråd og statsråd

Reglene krever at nye bomtakster må skiltes nøye – men å avgjøre hvordan skiltene skal se ut kan ta tid, noe miljøbyråd Berg frykter kan medføre tap av både helse, flere titall millioner kroner i bompengeinntekter – og enda en utsettelse av både miljødifferensierte bompengetakster og nye kollektivtakster, skriver VG.

– Etter det jeg får opplyst vil de nye skiltkravene til Solvik-Olsen bidra til at innføring av nye bompenger blir forsinket til 2018, sier Lan.

Prosjektleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien i Statens vegvesen, bekrefter at skilting kan ta tid, sannsynligvis fra 1. januar neste år.

– Men hvis vi må gjøre om alle skilt, blir vi nok ytterligere forsinket, sier han.

Berg mener detaljerte skilt om de nye bomsatsene er unødvendig.

– Å sette opp skilt som blir så store at man ikke får lest dem uten å kjøre av veien, er et usedvanlig dårlig forslag, sier hun.

Hun mener det må holde at det opplyses om makstaksten i skiltene på bomstasjonen, siden bomtakstene uansett vil bli kunngjort direkte til alle som har abonnement hos bompengeselskapet i Oslo og Akershus, samt på internett.

Samferdselsministeren avviser påstandene om at tidsplanen vil sprekke som følge av skilt- og regelarbeidet.

– Fagfolkene mine sier dette ikke vil påvirke tidsplanen for regelarbeidet i det hele tatt, sier Solvik-Olsen.

