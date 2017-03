Vil kutte fra 100 til 15 busstyper

– Vi prøver å standardisere krav og forventninger til busser. Da vet leverandøren hva som gjelder. Og det er mulighet for å serieprodusere, noe som er billigere enn skreddersøm, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

I Sverige har de regnet ut at særkrav for busser koster anslagsvis 375 millioner kroner årlig. Det er ikke gjort en liknende beregning for Norge.