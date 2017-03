Ny jernbanetunnel i Oslo vil forsinke intercityplaner

Som en konsekvens av at Oslo sentrum må graves opp for å få på plass de nye tunnelene for både jernbane og T-bane, vil de ytre delene av intercity-linjene til Skien, Lillehammer og Halden, og den nye Ringeriksbanen til Hønefoss bli kraftig forsinket, skriver VG.

I avtalen mellom de fire partiene har Ringeriksbanen, som skulle ha byggestart i 2019, fått utsatt anleggsstarten til 2022.

– Vi vil ikke ha full nytte av de nye linjene før Oslo-tunnelen er ferdig. Slik det ser ut nå, vil intercity-strekningene være fullført innen 2033-2034, sier statsminister Erna Solberg (H).

Staten skal ta hele regningen for jernbanetunnelen, men trolig bare halve regningen for den nye T-banetunnelen under Oslo sentrum, som også er lagt inn i den nye nasjonale transportplanen.

Ifølge Lan Marie Nguyen Berg (MDG), samferdselsbyråd i Oslo, har alle de rødgrønne partiene imidlertid programfestet at statens andel av kollektiv-investeringene skal være 70 og ikke 50 prosent. Dermed kan det være duket for en ny runde om finansieringen av prosjektet.

– Kollektivløsningene for storbyene må vi få komme tilbake til. Alt er ikke endelig klart, sier Solberg.

