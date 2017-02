Forslag om flere lærere i småskolen møter kritikk

I Aps programutkast heter det at partiet vil «ansette flere lærere i skolen, blant annet ved å innføre en norm på kommunenivå for lærertetthet for de yngste elevene».

Hva Ap ville lande på når det gjelder lærernorm, er blitt imøtesett med stor spenning, ikke minst i potensielle samarbeidspartier som KrF og SV. Et sentralt spørsmål var om Ap ville gå inn for en skolenorm eller nøye seg med en kommunenorm.

KrFs utdanningspolitiske talsmann Anders Tyvand frykter en slik norm bare vil føre til at ressurser fra 5.-10. trinn overføres til småbarnstrinnet for å oppfylle normen.

Vil ha mer detaljstyring

KrF har selv fremmet et forslag om en norm for lærertetthet på skolenivå og sikter mot maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. klasse og maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. klasse.

- Aps forslag til lærernorm vil ikke bidra til det løftet vi trenger for at lærere skal få mer tid til elevene i hele skoleløpet, hevder SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Lysbakken er mot å ha en norm på kommunenivå, og vil dessuten ha norm for mer enn småskolen. SV har selv foreslått en norm på skolenivå.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener Aps forslag i praksis er uforpliktende og ikke vil føre til flere lærere og mindre klasser for elevene i grunnskolen.

- Når de bare foreslår en norm for lærertetthet for de yngste elevene, er det en stor risiko for at mange kommuner bare vil flytte lærere fra de eldste elevene til de yngste. En norm på kommunenivå bidrar heller ikke til et mer likeverdig skoletilbud, sier han til NTB.

Handal etterlyser en konkretisering av hva forholdet mellom antall elever og lærere skal være.

Isaksen vil ikke ha kommunenorm

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er ikke uventet kritisk til forslaget fra sine politiske motstandere. Isaksen frykter at en kommunenorm vil føre til at mellomtrinnet tappes for ressurser.

Aps Trond Giske viser for sin del til at det aller viktigste for å få opp lærertettheten, er en solid kommuneøkonomi. Noe av pengene partiet vinner på å reversere regjeringens skattekutt, vil Ap bruke på skolesatsing, varsler han.

- Nok penger til kommunene vil være et voldsomt løft for skolen. Vi må sette skole foran skattekutt - det er det store retningsvalget før valget i 2017, sier Giske.