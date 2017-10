Ga læreplass-garanti en kald skulder

Ap fremmet et forslag om at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett skal sikres tilbud om læreplass etter videregående 2 i trontaledebatten tirsdag. Stortinget stemte over forslaget allerede onsdag ettermiddag, men verken Høyre, Frp, Venstre eller KrF støttet det.

– Vi støtter ikke forslaget fordi det ikke er realistisk å oppfylle en slik garanti. Vi vil heller prioritere å øke lærlingtilskuddet og fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger, sier pressesjef i Venstres stortingsgruppe Jan-Christian Kolstø.