Fylkesordførere har ikke svart på læreplass-krav

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) sendte 10. oktober et brev til alle landets fylkesordførere og ordføreren i Oslo med klar beskjed om at fylkeskommunen må gjøre mer for å skaffe nok læreplasser. Han ba alle fortelle innen 1. november hvordan arbeidet med å skaffe flere læreplasser går og hvilke konkrete planer og utfordringer de har når det gjelder læreplasser.

2. november hadde Kunnskapsdepartementet fått svar fra sju fylkesordførere: Akershus, Rogaland, Vest-Agder, Oslo, Troms, Buskerud og Hordaland.