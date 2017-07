Skal kjøretimer være gyldig fravær? Regjeringspartiene strides

I sommer er det flere steder ventelister for å få tatt førerprøven hos Statens vegvesen. Enkelte steder er ventetiden på to-tre måneder, skriver NRK.

Pågangen skyldes de nye fraværsreglene i videregående skole, som gjør at elevene ikke vil få karakter i fag de har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i. Obligatoriske kjøretimer som glattkjøring eller langkjøring regnes ikke som godkjent fravær i dag.

Nå ønsker Frp at videregående skoler skal godkjenne de obligatoriske kjøretimene. Under landsmøtet vedtok partiet enstemmig at de ville gjøre kjøreopplæringen enklere å gjennomføre for elevene.

– Det er ikke noen tvil om at fraværsgrensa var riktig og at den trengs, men man må se dette i en helhet og en sammenheng og få litt fornuft i den, sier Lill-Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for Frp, til NRK.

Stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asheim, støtter ikke Frps forslag. Han presiserer at skolen forbereder elevene på arbeidslivet.

– Da må man faktisk venne seg til at ting som kjøreopplæring, kan man ikke ta i arbeidstiden, det må man ta på fritiden. Kjøreskolene må også tilpasse tjenesten til når kundene har mulighet til å ta kjøreopplæring.