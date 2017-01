Flere lærerspesialister til høsten

Som en del av forsøket med lærerspesialister, fikk NTNU og Universitetet i Stavanger i fjor i oppgave å starte egne spesialistutdanninger i matematikk og norsk på masternivå for 43 lærere. Fra høsten 2017 har regjeringen nå bestemt at antallet skal økes med ytterligere 45, fordelt på de to lærestedene, melder Kunnskapsdepartementet.

Målsettingen med pilotering av lærerspesialister er å utvikle nye karriereveier for lærere som ønsker profesjonell videreutvikling samtidig som de underviser. Funksjonen som lærerspesialist innebærer blant annet å bidra til utvikling av kompetanse på egen skole.

– Dette er spesialister som skal bli kjempegode både faglig i norsk eller matematikk og i fagdidaktikk. Og dette er kunnskap som skal komme lærerkollegaer til gode når de kommer hjem til sine skoler. De blir blant annet gode på å observere andre læreres opplegg og det å veilede. På den måten skal de bidra til faglig utviklingsarbeid og mer læring for elevene, sier Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.