Til topps med mange lærere

Se innslaget i videovinduet over.

For første gang er det laget en oversikt som viser hvilke grunnskoler og kommuner som bidrar mest og minst til elevenes læring.

Målingen viser at det er store forskjeller mellom skolene. På det meste utgjør forskjellene over ett skoleår med læring.

Les også: Lindebøskauen skole er best i landet

Bakgrunnen for indikatoren er at nasjonale prøver og eksamener, som hittil er blitt brukt for å vurdere skoler, ikke tar høyde for at andre forhold enn skolenes bidrag spiller inn på resultatet.

Den nye indikatoren justerer resultatene fra nasjonale prøver og eksamener for foreldrenes innvandrerbakgrunn, utdanning og inntektsnivå.