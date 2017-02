Arbeidet med å fornye skolefagene starter

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) varslet i fjor høst at alle skolens fag skal røktes for å få mindre overfladisk læring i skolen. Mandag gikk startskuddet for arbeidet.

– I dagens læreplaner er det rett og slett for mye. Noe må ut for at elevene skal kunne få skikkelig dybdelæring. Arbeidet med de nye læreplanene skal involvere bredt, og vi skal ha personer med høy faglig og skolefaglig kompetanse og erfaring med i arbeidet for å vurdere hva som skal ut, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

Det er ventet harde faglige kamper når en rekke utvalg fremover skal vurdere hvilke tema som skal få bli, og hvilke som skal sparkes ut av klasserommet i hvert enkelt fag.

Regjeringen har også besluttet å innføre bærekraft, demokrati og medborgerskap, samt livsmestring og folkehelse som tre tverrgående tema som skal gjennomsyre så godt som alle skolefag.

Isaksen sier departementet legger opp til en bred og åpen prosess der fagpersoner, eksperter, skoler, lærere, elever, skoleeiere og lærerutdanningene skal involveres.

– Dette blir en av de største endringene i skolen på svært lang tid, og derfor er det helt avgjørende at vi får en god prosess hvor alle sentrale aktører kan bidra, sier Røe Isaksen.

Det er satt av tre år til arbeidet med fagfornyelse.

