Eksamen annullert for 75 elever i Sandnes

Ifølge Stavanger Aftenblad gjelder det 54 elever ved Lundehaugen ungdomsskole og 21 elever ved Tryggheim Forus barne- og ungdomsskole.

Den aktuelle skriftlige eksamenen ble avholdt sist fredag. Avgjørelsen ble kunngjort av Utdanningsdirektoratet mandag.

«Vi kjenner til at en lydfil av eksamensoppgavene ble publisert på en digital læringsplattform på Lundehaugen skole dagen før eksamen. En stor andel av elevene var derfor kjent med oppgavene i forkant av eksamen. Vi har derfor valgt å annullere eksamen for alle elevene på disse to skolene. Dette betyr at elevene ikke får eksamenskarakter i engelsk på vitnemålet», heter det.

(©NTB)