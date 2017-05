Nødhjelp til tiendeklassinger som skal opp i matte tirsdag

Eksamenshjelp til matteelever * 30 mentorer fra programmet ENT3R sitter klare til å gi digital hjelp til tiendeklassinger som har kommet opp i matte fra og med fredag 12. mai. * Tilgjengelig via nettsiden lær.no. * Tjenesten er gratis og åpen fra 08.30 til 23 fra fredag 12.5. til mandag 15.5. * Eksamen er tirsdag 16.5 * Det er programmet ENT3R, et rekrutteringstiltak for å få flere elever til å velge realfag, som står bak eksamenshjelpen. *ENT3R drives av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, som ligger under Kunnskapsdepartementet. * En tredel av årets kull – rundt 22. 000 elever – kommer opp i skriftlig nasjonal eksamen i matematikk. Resten kommer opp i engelsk eller norsk.

Fredag er D-dagen for årets avgangskull på landets ungdomsskoler. Da får elevene vite om de er trukket opp i skriftlig nasjonal eksamen i enten matte, norsk/samisk eller engelsk. For mange elever er det særlig tanken på å komme opp i matte som er den store skrekken. I år skal imidlertid matteelevene få krisehjelp: Hver dag fram til eksamen tirsdag står et helt lag med realfagsstudenter klare til å gi hjelp på nett fra 08.30 om morgenen til klokken 23 om kvelden.

Et viktig mål med ordningen, med navnet ENT3R, er å øke landsprestasjonene i matte. I fjor hadde landets 10.-klassinger 3.3 i gjennomsnitt på skriftlig eksamen i matematikk.

Spør om algebra

Det er Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) i samarbeid med nettstedet Lær.no , som står bak tilbudet.

700 elever fikk teste ut eksamenshjelpen i fjor. Erfaringene fra forsøksprosjektet viste at elvene særlig ønsket hjelp til algebra, ligninger og geometri.

– Men ofte var det like mye behov for å få en bekreftelse på at det de hadde tenkt var riktig, og slik sett få roet nervene, forteller Morten Sørlie, nasjonal koordinator for ENT3R-programmet til NTB.

I år kan elevene både få én til én-hjelp av en mentor eller delta i gruppesamtaler der mentoren gjennomgår oppgaver i plenum via nettsiden lær.no. Mentoren og elevene deler en digital smarttavle hvor alle deltakere kan skrive, trekke inn dokumenter og bruke kalkulatoren GeoGebra. Elevene har også mulighet til å sende inn bilder av eksamenssett og oppgaver de spesifikt lurer på. All undervisning blir tatt opp, slik at eleven kan repetere undervisningen for seg selv i etterkant.

Rift om plassene

En tredel av årets kull – rundt 22. 000 elever – vil bli trukket ut til eksamen i matematikk fredag. Av disse har ENT3R som mål å kunne tilby hjelp til minst 2.500. Det kan altså bli rift om hjelpen, og det kan være lurt å være tidlig ute med å booke time. På nettsiden kan eleven sette opp tidspunkt hvor det passer å få hjelp, og man kan trekke kølapp for å være med i gruppeundervisningen.

Foreløpig finnes det ikke noe tilsvarende tilbud for elevene som kommer opp i engelsk og norsk.

– Behovet er nok størst i matematikk. Hvis man står fast i matte, så står man gjerne skikkelig fast og trenger hjelp til å komme videre. I engelsk og norsk er det nok enklere å lese seg opp selv, påpeker Sørlie.

Programmet har en kostnadsramme på 500.000 kroner.

(©NTB)