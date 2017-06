Overrasket over bunnplassering

– Jeg må studere rapporten grundig for å kunne gi et kvalifisert svar på vårt resultat, men jeg blir jo veldig overrasket over at vårt skolebidrag er såpass under snittet fordi vi generelt har veldig gode resultater, sier rektor Cathrine Kittilsen Zandjani ved Asker videregående skole.

Det er store forskjeller på hvor gode videregående skoler er til å få elevene til å fullføre og bestå. Det viser en ny skolebidragsindikator-rapport som Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning (NIFU) har laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.