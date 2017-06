En av fem skoler kan ikke dokumentere greit radonnivå

Radon er en luktfri og usynlig radioaktiv gass som knyttes til økt risiko for lungekreft når den forekommer i inneluft. Det har vært en grense for radon i skoler siden 2014, og i vinter gjennomførte Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) en kampanje for å finne ut hvordan det står til.

Resultatene viser at hver femte skole ikke kan vise til tilfredsstillende radonnivå, men bare i få tilfeller skyldes det at skolene hadde høye radonmålinger uten å gjøre noe med det.

– Mange skoler har målt radon, men det er for mange som ikke har målt eller ikke har målt på en god nok måte. Undersøkelsen gir oss en god indikasjon på radonsituasjonen i skolenorge, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.

Det er mye som tyder på manglende kompetanse, systematikk og oversikt når det gjelder utføring av radonmålinger og hva som eventuelt skal gjøres. Det er kommunene som har ansvar for å følge opp at grensen for radon i inneluft overholdes i barne-, ungdoms- og videregående skoler.

