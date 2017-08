Gratis frokostgrøt til videregående skoler i Telemark

Ved Porsgrunn videregående skole vurderer de fortsatt hvordan de skal få servert havregrøten hver morgen, som det må være klarhet i neste uke, skriver NRK. Om grøten skal være kald eller varm, laget fra bunn av eller fra pose, har ikke politikerne bestemt.

– Vi serverer grøt når politikerne har bestemt det. Det er selvfølgelig mulig å servere kjøleskapsgrøt, sier Monica Gjertsen Steinbakken, rektor ved Porsgrunn videregående skole.

De siste fire årene har Elverum videregående skole servert grøt hver morgen til 150 av deres 950 elever. Det mener rektoren ved skolen, Ole Frode Mikkelsgård, er et viktig tilbud.

– Det er ikke alle som har muligheten til å spise frokost før de kommer på skolen. Dette kan utgjøre en forskjell på hva de kan prestere i løpet av dagen, sier han til statskanalen.

Mikkelsgård mener det er to gode grunner til å tilby gratis frokost til elevene. Den ene er det sosiale Den andre er at grøt er godt for helsa.

– Dette er god næring for hele kroppen. Elevene følger bedre med, sier rektoren.