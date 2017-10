Statsråd krever nye planer for læreplasser

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) har skrevet et brev til alle landets fylkesordfører med klar beskjed om at fylkeskommunen må gjøre mer for å skaffe nok læreplasser.

Per 1. oktober hadde 62 prosent av søkerne fått lærekontrakt. Dette er en svak økning fra samme tidspunkt i fjor, men Asheim er langt fra fornøyd. Fylkene fikk kraftig kritikk for sin innsats med å skaffe læreplasser i Riksrevisjonen sin undersøkelse i 2016, og Asheim trekker fram Stortingets dom over fylkene da de behandlet saken: